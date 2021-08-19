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Американец, угрожавший взорвать грузовик возле Капитолия, сдался полиции

22:40 19.08.2021 Источник: Эхо Москвы

49-летний житель Северной Каролины был взят под стражу после почти шестичасовой операции.

Подозрительный черный пикап марки Шевроле, припаркованный на тротуаре возле Библиотеки Конгресса США, был замечен около 9.30 утра по вашингтонскому времени — находящийся за рулем мужчина кричал, что у него находится в бомба и разбрасывал из окна долларовые купюры. Полиция эвакуировала части зданий комплекса Капитолия США, Верховный Суд (который находится напротив), комитет республиканской партии (здание расположено неподалеку) и позднее — прилегающие районы города. Капитолийский холм был оцеплен по периметру, на место направлены снайперы, а полиция и ФБР несколько часов вели переговоры с подозреваемым, уговаривая его сдаться.

Белый мужчина-американец в пикапе опубликовал видео в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке с заявлением, в котором он обратился к президенту Джу Байдену со словами «я один из пяти», «революция продолжается. Она здесь, я готов за нее умереть». Согласно его профайлам в соцсетях, подозреваемым является сторонником Дональда Трампа.

В одном из своих видео Флойд Рей Роузберри заявлял, что как только Джо Байдена изгонят из Белого Дома, Дональд Трамп снова станет президентом страны.  Эхо Москвы

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