Нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в этом году - Гинцбург

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо", - сказал он ТАСС. На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца года, собеседник агентства ответил: "Должны успеть".