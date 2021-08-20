Нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в этом году - Гинцбург
09:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо", - сказал он ТАСС. На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца года, собеседник агентства ответил: "Должны успеть".
НОВОСТИ
- 22:00 19.08.2021
- Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли
- 18:40 19.08.2021
- Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN
- 15:32 19.08.2021
- Украина строит "большой флот" - Зеленский
- 13:32 19.08.2021
- Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
- 09:32 19.08.2021
- «Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
- 09:00 19.08.2021
- В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
- 22:00 18.08.2021
- Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
- 20:40 18.08.2021
- Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- 10:32 17.08.2021
- Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать