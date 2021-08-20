Макрон вновь призвал Путина освободить Навального

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвал освободить Алексея Навального. Беседа состоялась накануне, 19 августа. В пресс-релизе Кремля оппозиционер не упоминался.

В Елисейском дворце рассказали, что господин Макрон «призвал освободить Алексея Навального… в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека». Коммерсантъ