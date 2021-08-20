США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек - Белый дом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти с 14 августа эвакуировали из Афганистана примерно 9 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель Белого дома.

"19 августа США эвакуировали примерно 3 тыс. человек из аэропорта Кабула 16 самолетами C-17. Эвакуированы почти 350 граждан США. Кроме того, среди эвакуированных члены семей граждан США, просители специальных иммиграционных виз и их родные, а также оказавшиеся в уязвимом положении афганцы. С 14 августа мы эвакуировали примерно 9 тыс. человек. С конца июля мы эвакуировали в целом около 14 тыс. человек", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.