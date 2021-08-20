0
0
0
НОВОСТИ

Ангела Меркель прибывает в Москву

09:32 20.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Немецкий канцлер Ангела Меркель прибывает в Москву. Она проведет переговоры с российским руководством. Меркель обсудит с Путиным конфликт на востоке Украины, для решения которого Россия, по мнению немецких властей, может сделать больше, и ситуацию в Белоруссии.

Одной из ключевых тем станет Афганистан, где в конце прошлой недели пришли к власти боевики запрещённого в России за терроризм движения «Талибан».

Строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию в обход Украины и борьба с пандемией коронавируса — эти темы главы стран тоже не оставят без внимания. Ранее Меркель подчёркивала важность сохранения транзита газа через Украину.

Меркель приедет в Россию в качестве главы правительства в последний раз. Скоро политик покинет пост канцлера. Следом за Россией Меркель отправится на Украину.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 20.08.2021
США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек - Белый дом
0
65
09:05 20.08.2021
Макрон вновь призвал Путина освободить Навального
0
101
09:00 20.08.2021
Нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в этом году - Гинцбург
0
105
22:40 19.08.2021
Американец, угрожавший взорвать грузовик возле Капитолия, сдался полиции
0
649
22:00 19.08.2021
Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли
0
870
21:20 19.08.2021
Из-за угрозы минирования в США эвакуировали Конгресс и Верховный суд
0
689
20:40 19.08.2021
Суд приговорил уроженца Чечни к 5 годам колонии за драку с бойцом ОМОНа на незаконной акции
0
776
20:00 19.08.2021
NYT сообщила, что талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев
0
770
19:20 19.08.2021
Рост ипотечного кредитования в России в июле замедлился до 2% - ЦБ
0
755
19:05 19.08.2021
В Москве за восемь лет в 2,5 раза выросло число школьников-медалистов
0
755

Возврат к списку