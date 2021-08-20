Ангела Меркель прибывает в Москву
09:32 20.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Немецкий канцлер Ангела Меркель прибывает в Москву. Она проведет переговоры с российским руководством. Меркель обсудит с Путиным конфликт на востоке Украины, для решения которого Россия, по мнению немецких властей, может сделать больше, и ситуацию в Белоруссии.
Одной из ключевых тем станет Афганистан, где в конце прошлой недели пришли к власти боевики запрещённого в России за терроризм движения «Талибан».
Строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию в обход Украины и борьба с пандемией коронавируса — эти темы главы стран тоже не оставят без внимания. Ранее Меркель подчёркивала важность сохранения транзита газа через Украину.
Меркель приедет в Россию в качестве главы правительства в последний раз. Скоро политик покинет пост канцлера. Следом за Россией Меркель отправится на Украину. Эхо Москвы
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