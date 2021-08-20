09:32 Источник: Эхо Москвы

Немецкий канцлер Ангела Меркель прибывает в Москву. Она проведет переговоры с российским руководством. Меркель обсудит с Путиным конфликт на востоке Украины, для решения которого Россия, по мнению немецких властей, может сделать больше, и ситуацию в Белоруссии.

Одной из ключевых тем станет Афганистан, где в конце прошлой недели пришли к власти боевики запрещённого в России за терроризм движения «Талибан».

Строительство газопровода «Северный поток» из России в Германию в обход Украины и борьба с пандемией коронавируса — эти темы главы стран тоже не оставят без внимания. Ранее Меркель подчёркивала важность сохранения транзита газа через Украину.

Меркель приедет в Россию в качестве главы правительства в последний раз. Скоро политик покинет пост канцлера. Следом за Россией Меркель отправится на Украину. Эхо Москвы