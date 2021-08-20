В России выросли цены на похоронную атрибутику
10:00 20.08.2021 Источник: Коммерсант.ru
В этой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые варианты из картонного материала или ЛДСП. Коммерсантъ
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