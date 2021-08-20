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НОВОСТИ

В России выросли цены на похоронную атрибутику

10:00 20.08.2021 Источник: Коммерсант.ru

Из-за подорожания древесины и металла в августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику. Только за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, деревянные кресты — на 20%, а металлические оградки для могил — в 2,5 раза. Эксперты не ожидают снижения цен в ближайшее время.

В этой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые варианты из картонного материала или ЛДСП.  Коммерсантъ

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