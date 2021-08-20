Отпуск на море могут себе позволить чуть более трети российских семей - опрос
10:05 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети российских семей могут себе позволить поехать на море в пределах страны, еще 22% имеют возможность провести отпуск на заграничном курорте. Такие данные следуют из имеющего в распоряжении ТАСС опроса, проведенного НПФ "Открытие" (входит в группу банка "Открытие").
Согласно результатам опроса, 38% семей могут себе позволить провести отпуск на море в России. Еще 22% имеют финансовые возможности отдохнуть на морском берегу за пределами страны.
При этом 44% респондентов отметили, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на их летние планы. Вместе с тем каждый третий из числа опрошенных изначально не планировал выезжать никуда, кроме дачи, в связи с эпидемической обстановкой. Однако лишь 7% респондентов смогли провести все лето с ребенком, так как позволяла удаленная работа.
Опрос проводился в июле 2021 года среди женщин - клиентов НПФ "Открытие" в возрасте 30-50 лет, имеющих детей школьного возраста. Среди опрошенных респондентов 75% имеют одного ребенка, 22% - двоих детей школьного возраста.
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