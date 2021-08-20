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Навальный призвал Запад ввести санкции против ближайшего окружения Путина

10:20 20.08.2021 Источник: Эхо Москвы

В The Guardian опубликована колонка Навального, он призывает Запад ввести санкции против ближайшего окружения Путина. Публикация приурочена к годовщине отравления оппозиционного политика боевым отравляющим веществом. 

Оппозиционер утверждает, что год назад не умер только потому, что немалую роль в несостоявшемся покушении сыграла российская коррупция. По мнению Навального, именно она привела к падению уровня работы спецслужб. 

Сейчас же, уверен политик, европейские власти обязаны ввести санкции в отношении олигархов, близких к президенту Владимиру Путину, иначе любая антикоррупционная риторика будет, как он выразился, восприниматься как игра и пустяки.

Сам же оппозиционер сейчас находится в колонии, после того как ему заменили условный срок по делу Ив Роше на реальный. Некоторые соратники оппозиционера покинули Россию, а структуры Навального власти признали экстремистскими. Кроме того, Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить из электронного магазина приложение «Навальный».  Эхо Москвы

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