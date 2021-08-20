В горах Гренландии впервые пошел дождь
10:32 20.08.2021 Источник: Газета.Ru
Впервые в истории осадки в субботу на вершине Гренландии — примерно в 2,5 км над уровнем моря — выпали в виде дождя, а не снега, передает телеканал CNN.
Отмечается, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито семь миллиардов тонн воды — дожди вызвали значительное таяние на вершине и вдоль юго-восточного побережья ледникового покрова.
«То, что происходит — это не просто теплое десятилетие... в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно», — сказал научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос, отметив, что это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.
Дженнифер Мерсер, сотрудник Управления полярных программ Национального научного фонда, заявила, что погодные явления в Гренландии «за последние 10 лет вышли за рамки того, что считается нормальным», — сказала она.
НОВОСТИ
- 11:05 20.08.2021
- На первое место по вакцинации среди российских регионов вышла Белгородская область - СМИ
- 11:00 20.08.2021
- В Литве может быть сформировано аналитическое подразделение НАТО
- 10:20 20.08.2021
- Навальный призвал Запад ввести санкции против ближайшего окружения Путина
- 10:05 20.08.2021
- Отпуск на море могут себе позволить чуть более трети российских семей - опрос
- 10:00 20.08.2021
- В России выросли цены на похоронную атрибутику
- 09:32 20.08.2021
- Ангела Меркель прибывает в Москву
- 09:20 20.08.2021
- США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек - Белый дом
- 09:05 20.08.2021
- Макрон вновь призвал Путина освободить Навального
- 09:00 20.08.2021
- Нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в этом году - Гинцбург
- 22:40 19.08.2021
- Американец, угрожавший взорвать грузовик возле Капитолия, сдался полиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать