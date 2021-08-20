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НОВОСТИ

В Литве может быть сформировано аналитическое подразделение НАТО

11:00 20.08.2021 Источник: Интерфакс

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о планах сформировать в Литве аналитическое подразделение НАТО.

"Скоро будет принят закон насчет создания определенного аналитического подразделения НАТО со стратегическими коммуникациями и аналитическими возможностями", - сообщил он в передаче госканала LRT "Тема дня".

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