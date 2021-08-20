На первое место по вакцинации среди российских регионов вышла Белгородская область - СМИ
11:05 20.08.2021 Источник: РБК
За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью — 32,9 млн человек, свидетельствуют данные о ходе вакцинации. РБК проанализировал, как идет прививочная кампания, запросив данные у региональных властей и изучив сведения, публикуемые оперативными штабами субъектов Федерации.
В России в десятке регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения Москва занимает девятое место (там обе дозы получили 28,45% от населения), а Московская область — в тройке регионов-лидеров: обе прививки там сделали 32,43% от населения региона. Первое и второе место заняли Белгородская область (привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).
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