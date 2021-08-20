Двое подростков на Сахалине получили сроки за подготовку теракта
11:20 20.08.2021 Источник: Газета.Ru
Двое подростков из города Углегорска получили шесть с половиной и семь лет колонии общего режима за подготовку теракта, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».
Сообщается, что преступление они планировали еще в 2019 году — тогда они были несовершеннолетними. Сообщается, что тогда двое молодых людей приобрели обрез с патронами, компоненты для изготовления взрывчатого вещества и сделали несколько взрывных устройств. С их помощью они планировали устроить теракт в техникуме поселка Шахтерск.
По данным СК, они также размещали в интернете призывы к совершению террористической деятельности. Свой замысел они совершить не успели — весной 2020 года их задержали сотрудники УФСБ по Сахалинской области.
Причины, подтолкнувшие молодых людей к террору, не раскрываются. Газета.Ru
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