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Отправиться в путешествие по России хотели бы свыше 90% россиян - исследование

12:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90% россиян хотели бы отправиться в путешествие по России, следует из данных исследования Россельхозбанка, с которыми ознакомился ТАСС.

"Более 90% опрошенных россиян отметили, что готовы отправиться в туристическое загородное путешествие внутри страны. По мнению городских жителей, для загородного отдыха вполне хватит недели, так ответила почти половина респондентов (47,5%)", - говорится в исследовании.

Среди самых желаемых туристических направлений РФ 51,7% респондентов назвали Байкал, Карелию и Алтай, съездить туда хотела бы половина опрошенных россиян, каждый четвертый хотел бы отправиться в Краснодарский край, Крым.

Согласно результатам опроса, больше всего респондентов привлекают новые впечатления (39,3%), посещение заповедников и охраняемых природных зон (30,3%), активный отдых (10,4%), гастротуризм (8%), отдых от интернета (6,5%).

Основными требованиями к месту пребывания в поездке респонденты назвали комфортные условия для проживания (51,7%), стоимость переезда и проживания (51,2%), транспортную доступность (42,8%), наличие заведений общепита (22,4%), экологическую чистоту (21,9%). В то же время отпугнуть 75% туристов могут низкое качество условий, плохая экология и многолюдность.

Россельхозбанк провел онлайн-опрос среди около 1 тыс. жителей городов-миллионников (Москвы и Санкт-Петербурга) в возрасте от 25 до 55 лет.

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