Сбер создает безопасную и комфортную среду в школах с помощью новейших технологий

11:15

Сбер разработал комплекс сервисов, обеспечивающих безопасность комфорт школьного обучения, в него входят комплексы, помогающие следить за санэпидобстановкой в здании учебного заведения, обеспечивающие защиту детей от злоумышленников, помогающие родителям отслеживать расходы и питание ребенка, а педагоги имеют возможность с помощью новых технологий разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом интересов для каждого учащегося.

Безопасность школы обеспечивается системой контроля и управления доступом, пропуская в учебное заведение либо по карте, либо по биометрии, оповещает родителей смс при проходе ребенка через контрольную точку. Также, благодаря системе видеоаналитики, отслеживается любая нестандартная или несущая угрозу ситуация. Кроме того, на входе специальными датчиками отслеживается температура тела входящих, при повышенной температуре доступ будет закрыт.

Программа управления инженерными системами здания позволяет снизить эксплуатационные расходы, что поможет снизить расходы на оплату коммунальных услуг.

Сервис организации безналичной оплаты школьного питания обеспечивает простую и удобную оплату школьных обедов по биометрии или картой, кроме того предоставляет полную информацию о полученном ребенком в школе питании.

Специальные технологические решения дают возможность составить индивидуальную линию обучения для каждого ученика учитывая его интересы и используя в процессе обучения умные устройства.

“Технологии не могут на 100 процентов предупредить опасные ситуации, но способны помочь оперативно на них отреагировать и принять все необходимые меры для повышения безопасности детей в школах. Скорость реагирования в чрезвычайной ситуации и полнота информации для сотрудников специальных служб могут спасти чью-то жизнь — это бесценно. Кроме того, наши технологии предотвращают вход в школу заболевших и способствуют предупреждению ввода вынужденных карантинных мер. Наличие сервиса по информированию о времени входа и выхода из школы позволяет родителям не переживать за безопасность своего ребенка” - отметил Михаил Чачин, вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором.