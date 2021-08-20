В России выявили 20 992 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 992, до 6 705 523. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 351, до 5 983 405. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 785 против 791 днем ранее, до 174 485. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,6%, следует из данных штаба.
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