В Москве зафиксировали 52 смерти из-за ковида за сутки, это минимум с 14 апреля
12:05 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 52. Прирост стал минимальным с 14 апреля, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти, всего с начала пандемии - 26 872 (1,73% заболевших).
Число заразившихся в Москве увеличилось на 1 925 против 2 142 днем ранее, до 1 551 311. В относительном выражении прирост составил 0,12%.
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