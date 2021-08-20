Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров в РФ - Козлов
12:20 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минприроды России направило в Минпромторг РФ предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Речь идет, в частности, о ватных палочках и торбочках, сообщил глава министерства Александр Козлов.
"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще. <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.
[обновлено 12:35]
В список, который имеется в распоряжении ТАСС, вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.
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