Историки установили точную дату рождения царя Бориса Годунова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские историки открыли в путевых заметках австрийских дипломатов точную дату рождения царя Бориса Годунова, сподвижник Ивана Грозного появился на свет 12 августа 1552 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в журнале Studi Slavistici.

"Теперь можно с уверенностью считать днем рождения царя Бориса Годунова 12 августа 1552 года. Это соответствует практике русского имянаречения той эпохи. [...] Имя столь любимого на Руси святого, как князь Борис, как нельзя лучше подходило мальчику, родившемуся 12 августа", - пишут исследователи.

Одной из загадок, пишут российские историки Федор Успенский и Анна Литвина, была дата рождения Бориса Годунова. Имеющиеся летописные свидетельства указывали на то, что будущий сподвижник Ивана Грозного родился в 1570 году, однако точная дата рождения в них не сообщалась. При этом известные косвенные свидетельства указывали на то, что Годунов родился 2 или 12 августа, незадолго до начала похода на Казань. Однако эти даты вызвали споры среди историков.

Специалисты НИУ ВШЭ нашли решение этой проблемы благодаря путевым заметкам австрийского дипломата Георга Тектандера, посла Священной Римской империи, который побывал в Московии в 1602-1603 годах на пути в Персию. Его труды широко известны историкам и были переведены на русский язык до Октябрьской революции. Однако в прошлом ученые не замечали одной важной детали, скрытой в этих заметках, которая связана с личностью Бориса Годунова.

В его книге, как обнаружили Литвина и Успенский, присутствовало описание пира, который Борис Годунов проводил в честь своего собственного дня рождения. В этот день, 2 августа по юлианскому календарю (12 августа по новому стилю), великий князь Московский прислал своим гостям массу постных рыбных блюд, о чем не преминул написать представитель Священной Римской империи.