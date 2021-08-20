Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award

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Международной премии в области дизайна Red Dot Award в пяти номинациях удостоены четыре проекта Сбера, экспертами дана высокая оценка HR платформе “Пульс” для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовая система и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей. Это уже четвертая по счету премия Red Dot в корпоративном интернет-банкинге Сбера.

HR-платформа «Пульс» отмечена сразу в двух номинациях: Apps и Interface & User Experience Design (подкатегория User Interfaces), объединяет в себе более 40 инструментов для сотрудников банка и кандидатов на вакансии. «Пульс» отличается от классических HCM-систем (human capital management) человекоцентричным подходом и улучшенным пользовательским опытом, платформа удобна для использования на разных системах, имеет собственную дизайн-систему, ориентируясь на которую пользователям проще переключаться между устройствами и сервисами для решения различных задач.

Интерфейс банкоматов для пользователей стал более удобен, изображения и микроанимации на экране располагаются рядом с модулями банкомата, отвечающими за то или иное действие наиболее востребованные опции выведены на первый план, появился голосовой ввод, кроме того, теперь клиент имеет возможность сдать пластиковую карту с истекшим сроком действия в переработку прямо в банкомате.

Шрифтовая система Сбера — самая масштабная корпоративная шрифтовая система России, складывается из 50 уникальных шрифтовых начертаний, разработанных специально для Сбера. Важно, что шрифт одинаково хорошо работает на основных иностранных языках (английский, французский, испанский, немецкий, португальский) и языках бывших союзных республик.

Перспективная разработка Сбера - виджеты в интернет-банкинге СберБизнес, созданные для бизнеса и призванные облегчить рутинные задачи предпринимателей, встраиваются в веб-версии и в мобильное приложение, позволяют решать задачи как бытовые (плата за квартиру) так и задачи бизнеса.