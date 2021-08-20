Анастасия Ракова: «Мои Документы» завоевали доверие москвичей

12:50

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, в интервью “Вечерней Москве” рассказала о столичных центрах госуслуг, которые за десять лет работы завоевали доверие москвичей. Офисы службы открыты в каждом районе Москвы.

"Не будет преувеличением сказать, что процесс получения госуслуг за прошедшее 10-летие полностью преобразился. Мы уже относимся как к данности к тому, что за получением практически любого документа или выписки мы идем в центр госуслуг. Не подстраиваемся под график работы службы, не уточняем время обеденного перерыва, не разыскиваем конкретных чиновников, которые могут решить вопрос. Во всех центрах единый график и стандарт работы, они открыты без перерывов с 8:00 до 20:00 ежедневно", — сообщила заммэра.

Также она отметила, что качество оказываемых в центрах услуг значительно улучшилось с появлением флагманов: “Сегодня офисы открыты в каждом районе столицы, кроме того, есть шесть флагманских офисов и Дворец госуслуг, всего же это более 7 тыс. окон приема. Появившиеся три года назад флагманы задали новую планку в качестве оказания услуг. Поставить на учет транспортное средство, быстро заменить водительское удостоверение, зарегистрировать ИП, воспользоваться доп сервисами и перекусить в кафе - тогда это стало настоящей революцией в сфере предоставления услуг, а сейчас уже привычная часть нашей жизни”.

Как рассказала заместитель мэра по вопросам соц. развития, с 2013 года, несмотря на увеличение потока заявителей(до 70 тыс. в день), время ожидания приема сократилось от 40 минут до 5-10.

“”Мои документы” завоевали доверие москвичей и стали целой экосистемой, точками притяжения горожан. Приходя за услугой, можно параллельно проверить здоровье, прикоснуться к истории страны на выставке, посетить мастер-класс, узнать о самых важных городских проектах. Действительно, сюда приходят семьями и интересно проводят время", — сказала в заключение. Анастасия Ракова.

Напоминаем: 22 августа, в воскресенье, столичные центры госуслуг отмечают 10-летний юбилей.