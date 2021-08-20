0
0
150
НОВОСТИ

Казахстан не признает "Талибан" и продолжает следить за ситуацией в Афганистане - МИД

13:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не признали движение "Талибан" (запрещено в РФ) после установления талибами контроля над Афганистаном. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране", - сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос о позиции Казахстана в отношении "Талибана".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 20.08.2021
В Литве может быть сформировано аналитическое подразделение НАТО
0
81
22:00 19.08.2021
Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли
0
249
18:40 19.08.2021
Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN
0
280
15:32 19.08.2021
Украина строит "большой флот" - Зеленский
0
310
13:32 19.08.2021
Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
0
322
09:32 19.08.2021
«Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
0
386
09:00 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
0
372
22:00 18.08.2021
Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
0
469
20:40 18.08.2021
Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
0
479
10:32 17.08.2021
Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
0
845

Возврат к списку