Казахстан не признает "Талибан" и продолжает следить за ситуацией в Афганистане - МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана не признали движение "Талибан" (запрещено в РФ) после установления талибами контроля над Афганистаном. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране", - сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос о позиции Казахстана в отношении "Талибана".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.