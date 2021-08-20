Казахстан не признает "Талибан" и продолжает следить за ситуацией в Афганистане - МИД
13:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана не признали движение "Талибан" (запрещено в РФ) после установления талибами контроля над Афганистаном. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.
"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране", - сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос о позиции Казахстана в отношении "Талибана".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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