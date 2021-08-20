Более 40% граждан Украины не верят в возвращение Крыма - опрос
13:05 20.08.2021 Источник: Интерфакс
Возвращение Крыма в состав Украины в будущем считают невозможным 44,4% украинцев, свидетельствуют результаты исследования, которое провел фонд "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
На вопрос, вероятно ли возвращение территории Крыма в состав Украины, 9,3% респондентов ответили - возможно уже в ближайшей перспективе, 34% - скорее возможно, но в долгосрочной перспективе, 27,3% - скорее невозможно, 17,1% - абсолютно невозможно, и Крым утрачен Украиной навсегда.
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