ФАС призвали проверить рынок ритуальных услуг

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали ФАС проверить рынок ритуальных услуг. Ранее представители отрасли заявили о подорожании похоронной продукции, гробов, крестов и оградок, из-за увеличения цен на древесину и металл.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что причина повышения стоимости ритуальных услуг связана, в первую очередь, с постоянными нарушениями закона в этой сфере.

«На мой взгляд, здесь проблема не в подорожании существенном древесины и металла, а в наглости и криминализации структуры ритуальных услуг. К сожалению, во многих как крупных, так и малочисленных населённых пунктах ритуальные услуги пользуются тем, что большинство россиян стараются не вникать в эту структуру, поскольку она не привлекательна психологически, и люди стараются не замечать её, пока не столкнутся непосредственно с необходимостью пользоваться такими услугами. Сфера ритуальных услуг сегодня сверхкриминализирована. Это, как правило, монополистски захваченная сфера и диктовка своих условий. Здесь нужно поставить на серьёзный контроль надзорных органов. Это лукавство, когда представитель отрасли говорит, что это не связано с монополизацией. Всегда монополист диктует свои условия, и ФАС должна взять руки в ноги и заниматься такой проблемой».