Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России
13:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ ввело запрет на 180 дней на экспорт китов, дельфинов и морских свиней. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Аналогичную инициативу предлагается внедрить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Главная цель - защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений - в океанариумах и дельфинариях", - пояснили в правительстве, отметив, что данное постановление поможет комплексному решению проблемы с учетом принятых ранее мер.
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