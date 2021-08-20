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Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России

13:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ввело запрет на 180 дней на экспорт китов, дельфинов и морских свиней. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Аналогичную инициативу предлагается внедрить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Главная цель - защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений - в океанариумах и дельфинариях", - пояснили в правительстве, отметив, что данное постановление поможет комплексному решению проблемы с учетом принятых ранее мер.

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