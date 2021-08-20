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Комбинация AstraZeneca и "Спутника" дает высокий иммунитет при испытаниях в Азербайджане - РФПИ

14:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник лайт" показала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Комбинация вакцины "АстраЗенека" (AstraZeneca - прим. ТАСС) и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - отмечается в сообщении.

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