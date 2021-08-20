Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения - Минобрнауки

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранным студентам будет разрешен въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс- службе Минобрнауки РФ.

"Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм - правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - говорится в сообщении.