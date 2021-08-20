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НОВОСТИ

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 87 рублей

14:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,48% к закрытию предыдущей сессии, до 87,05 руб., свидетельствуют данные площадки на 13:11 мск.

Последний раз курс евро поднимался до такого значения 2 августа 2021 года.

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