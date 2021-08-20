Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 87 рублей

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,48% к закрытию предыдущей сессии, до 87,05 руб., свидетельствуют данные площадки на 13:11 мск.

Последний раз курс евро поднимался до такого значения 2 августа 2021 года.