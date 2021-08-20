Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны
13:42 20.08.2021
Александр Козлов, депутат Мосгордумы в интервью журналистам Агентства городских новостей “Москва” рассказал о создании горячей линии для консультаций москвичей при онлайн-голосовании, которое будет проводиться с 17 по 19 сентября 2021 года.
“Специалисты ответят на вопросы о правилах подачи заявления на электронное голосование, о регистрации и других шагах. На горячую линию можно будет обратиться, если во время регистрации произошла ошибка или избирателю пришел отказ в регистрации”, — сообщил парламентарий.
Создание горячей линии, по мнению депутата, повысит уровень доверия к избирательному процессу: “Приоритет Москвы - абсолютно прозрачная процедура голосования. У москвичей не должно оставаться сомнений и вопросов, они должны понимать, что происходит. Электронное голосование - новая практика, поэтому особенно важно заранее разрешить все возможные спорные ситуации”.
Также он отметил простоту и удобство электронного голосования, отдельно подчеркнув, что в при волеизъявлении в онлайн-формате не нужно тратить время на посещение избирательного участка по месту прописки. При возникновении проблемы с регистрацией или голосованием можно обратиться с вопросом на электронную почту support-vybory@mos.ru, подробно описать проблему, и обязательно сообщить свой номер телефона или указанный в личном кабинете на официальном сайте мэра СНИЛС, "так специалисты смогут идентифицировать пользователя и детально разобраться в возникшей ситуации”, — рассказал Александр Козлов.
Вопрос, также, можно задать с помощью чат-бота официально сайта мэра столицы.
Парламентарий напомнил, что москвичами, согласно последних данных, подано свыше 750 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Телефон горячей линии:+7 (495) 539-56-56.
Напоминаем: регистрация на дистанционное электронное голосование, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года, открылась 2 августа и продлится до 23.59 13 августа.
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