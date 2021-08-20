Егерь охотхозяйства рассказал о своем решении проголосовать онлайн на выборах в ГД

14:25

Как рассказал егерь охотхозяйства Корожечна, москвич Владислав Лазыкин в эфире телеканала “Москва 24”, он выбрал для участия в сентябрьских выборах дистанционное электронное голосование из-за его удобства.

«Я работаю в охотничьем хозяйстве, и график работы достаточно сложный, я не могу часто посещать Москву, поэтому я и выбрал электронное голосование, чтобы можно было проголосовать удаленно. Раньше я дистанционно никогда не голосовал, вот в первый раз увидел на портале мэра Москвы такое предложение», — сообщил Владислав Лазыкин.

Сотрудник охотничьего хозяйства подчеркнул, что немалая часть доверия к электронному голосованию базируется для него на доверии к mos.ru: «Доверяю, потому что и записываюсь к врачу через портал мэра Москвы, и провожу коммунальные платежи. У меня нет никаких оснований не доверять этому порталу, потому что он обеспечивает комфортное пребывание. Безусловно, считаю, что это достойная альтернатива очному голосованию, потому что любой человек может удаленно в зависимости от его жизненных обстоятельств проголосовать. Я зарегистрировался и на портале, и на голосовании я тоже зарегистрировался. Регистрация заняла немного времени, все удобно, все понятно, очень дружелюбный интерфейс».

Также он добавил, что примет участие в электронном голосовании потому что Москва “мой город, в котором я родился, в котором живут мои близкие, моя дочь. Это будущее”

По сообщению Александра Козлова, депутата Мосгордумы, для консультаций жителей столицы по вопросам онлайн-голосования с 17 по 19 сентября будет работать горячая линия, на которую можно будет обратиться если во время регистрации произошла ошибка, либо избирателю пришел отказ в регистрации. Дистанционное электронное голосование только вводится в практику, по этому так важно разрешить особенно острые и спорные вопросы, считает парламентарий.

Также сообщения о проблеме с голосованием или регистрацией принимаются по электронной почте support-vybory@mos.ru., в письме нужно подробно рассказать о проблеме, и обязательно указать номер телефона или СНИЛС из личного кабинета на официальном сайте мэра.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта с 2 августа, на данный момент заявление на участие в дистанционном электронном голосовании подали около 800 тыс. москвичей.