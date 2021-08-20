Собянин: До конца года в Москве откроется еще семь круглогодичных ярмарок
14:50 20.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин в посте “Вконтакте” написал о планах открытия в столице еще семи круглогодичных ярмарок до конца 2021 года.
«10 лет назад мы начали возрождение ярмарочной торговли. До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары. Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной», — рассказал в сообщении градоначальник.
Павильоны для круглогодичной торговли начали строить в 2016 году, в них предусмотрены все необходимые параметры для хранения продуктов, к тому же они предоставляются бесплатно, что позволяет фермерам вести торговлю без посредников, отметил мэр.
«Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом - «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на «Активном гражданине». Новые ярмарки - это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок», — сообщил Сергей Собянин.
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