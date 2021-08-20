Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены
15:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправились на переговоры в Кремль.
Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, вероятно, станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
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