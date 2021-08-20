0
0
101
НОВОСТИ

Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

15:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправились на переговоры в Кремль.

Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, вероятно, станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 20.08.2021
В Литве может быть сформировано аналитическое подразделение НАТО
0
99
22:00 19.08.2021
Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли
0
262
18:40 19.08.2021
Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN
0
294
15:32 19.08.2021
Украина строит "большой флот" - Зеленский
0
323
13:32 19.08.2021
Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
0
335
09:32 19.08.2021
«Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
0
399
09:00 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
0
386
22:00 18.08.2021
Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
0
482
20:40 18.08.2021
Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
0
490
10:32 17.08.2021
Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
0
857

Возврат к списку