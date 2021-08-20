Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Меркель приехала в Александровский сад на машине, прошла мимо строя почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии Меркель села в автомобиль, на котором отправились на переговоры в Кремль.

Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, вероятно, станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.