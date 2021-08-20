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НОВОСТИ

Британия ввела санкции против семи россиян, которых считает причастными к инциденту с Навальным - МИД

15:12 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в пятницу санкционном списке МИД Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

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