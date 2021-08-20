Ситуация в Сарове, рядом с которым горит заповедник, контролируемая - глава Росатома
15:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал контролируемой ситуацию в закрытом городе Сарове Нижегородской области, где ранее был введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике в соседней Мордовии.
"Вся городская зона под контролем, во главе с [руководителем Российского федерального ядерного центра Валентином] Костюковым и [заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем] Паньшиным на месте, необходимая поддержка оказана министерством чрезвычайных ситуаций, министерством обороны и РЖД", - сказал Лихачев журналистам в пятницу, отметив при этом, что "ситуация критическая с точки зрения температуры".
В пятницу пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), располагающегося в Сарове, сообщила, что авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей города. Кроме того, было приостановлено прямое железнодорожное сообщение с Москвой. Поезда сейчас идут до Арзамаса.
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