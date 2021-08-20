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Собянин: Будущая БКЛ метро изменит историю московского транспорта

15:10 20.08.2021

Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram, в столице начато строительство последнего, семидесятого, тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между «Кленовым бульваром» и «Каширской». Кроме него в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара»; полпути от «Печатников» до «Нагатинского Затона»; строим соединительную ветку в депо «Аминьевское»; второй тоннель на участке от «Каширской» до «Кленового бульвара», — пишет Собянин.

Большая кольцевая линия метро является одним из основных проектов развития московского транспортного узла, отмечает градоначальник, «когда мы ее полностью достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую. Путь от «Юго-Западной» до «Кунцевской», например, сократится с 43 минут до 20 минут».

Он отметил, что к концу 2021 года планируется закончить строительство тоннелей, после чего возведут оставшиеся станции.

«В будущем мы сможем присоединить к БКЛ новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую - на станции «Народное ополчение», Троицкую - на «Новаторской», Бирюлевскую - на «Кленовом бульваре», — написал в заключение мэр.

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