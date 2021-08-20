Бизнес-клиенты Сбера могут конвертировать кешбэк в баллы партнеров
13:05 20.08.2021
Владельцам бизнес-карт Сбера первым на российском рынке предоставлена возможность конвертировать баллы кэшбэка в бонусы партнеров, конвертация уже доступна держателям карты для деловых поездок Visa СберБизнеса. Первый сервис, подключённый к «Тревел-кешбэк», — программа S7 Profi авиакомпании S7 Airlines. Клиенты могут обменять накопленные баллы в интернет-банке СберБизнес по курсу 2,4 к 1.
По словам вице-президента Департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, “Карты Visa СберБизнеса — активно развивающийся продукт, который предоставляет владельцам бизнеса удобный инструмент оплаты корпоративных расходов, контроля оплат плюс целый спектр возможностей подключения сотрудников к программам лояльности. Новая функция конвертации кешбэк-баллов в бонусы даст ещё большую свободу выбора, как использовать преимущества бизнес-карт максимально эффективно для решения текущих бизнес-задач или мотивации сотрудников”.
Карта для деловых поездок Visa СберБизнеса позволяет получать повышенный кешбэк 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории «Тревел» и 0,5% — за покупки в других категориях.
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