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Испании направили данные о маршруте кораблей, планировавших зайти в Сеуту - посольство РФ

16:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона предоставила Испании данные о пункте следования своих кораблей, которые хотели зайти в порт автономного города Сеута. Об этом журналистам сообщили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.

"Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута, - пояснили в диппредставительстве РФ. - Необходимые сведения были оперативно предоставлены.

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