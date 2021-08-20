Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. Об этом сообщает в пятницу в "Твиттере" телеканал "Афганистан интернешнл" со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

"До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.