Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов
16:12 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует изменить конституцию Афганистана до проведения всеобщих выборов в стране. Об этом сообщает в пятницу в "Твиттере" телеканал "Афганистан интернешнл" со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.
"До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию. Действующая не соответствует текущим условиям", - сказал он.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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