Дети стали чаще заражаться коронавирусом - Мурашко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети на сегодняшний день стали чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией из-за того, что вирус стал агрессивней, сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей", - сказал он.