Александр Румянцев: Единый стандарт поликлиник столицы сделает медицинские услуги доступнее для горожан

16:05

Фото из личного архива А. Румянцева

Александр Румянцев, академик РАН, основатель центра ми. Д. Рогачева уверен в улучшении качества предоставляемых жителям Москвы медицинских услуг благодаря программе стандартизаций поликлиник. Такое мнение академик высказал в связи с дополнительным выделением средств на модернизацию зданий поликлиник.

«Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга. Это несомненно повысит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в городе», — прокомментировал Александр Румянцев.



Меры, предпринимаемые правительством Москвы для возрождения зданий медицинского фонда, на взгляд основателя центра им. Рогачева, воплощают новый медицинский стандарт в жизнь.



Как сообщалось ранее, столица вложит дополнительные средства в программу реконструкции поликлиник, на реконструкцию и капитальный ремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 млрд рублей «Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

