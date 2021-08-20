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Александр Румянцев: Единый стандарт поликлиник столицы сделает медицинские услуги доступнее для горожан

16:05 20.08.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева

Александр Румянцев, академик РАН, основатель центра ми. Д. Рогачева уверен в улучшении качества предоставляемых жителям Москвы медицинских услуг благодаря программе стандартизаций поликлиник. Такое мнение академик высказал в связи с дополнительным выделением средств на модернизацию зданий поликлиник.

«Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга. Это несомненно повысит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в городе», — прокомментировал Александр Румянцев.

Меры, предпринимаемые правительством Москвы для возрождения зданий медицинского фонда, на взгляд основателя центра им. Рогачева, воплощают новый медицинский стандарт в жизнь.

Как сообщалось ранее, столица вложит дополнительные средства в программу реконструкции поликлиник, на реконструкцию и капитальный ремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 млрд рублей «Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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