Александр Румянцев: Единый стандарт поликлиник столицы сделает медицинские услуги доступнее для горожан
16:05 20.08.2021
|Фото из личного архива А. Румянцева
Александр Румянцев, академик РАН, основатель центра ми. Д. Рогачева уверен в улучшении качества предоставляемых жителям Москвы медицинских услуг благодаря программе стандартизаций поликлиник. Такое мнение академик высказал в связи с дополнительным выделением средств на модернизацию зданий поликлиник.
«Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга. Это несомненно повысит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в городе», — прокомментировал Александр Румянцев.
Меры, предпринимаемые правительством Москвы для возрождения зданий медицинского фонда, на взгляд основателя центра им. Рогачева, воплощают новый медицинский стандарт в жизнь.
Как сообщалось ранее, столица вложит дополнительные средства в программу реконструкции поликлиник, на реконструкцию и капитальный ремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 млрд рублей «Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
НОВОСТИ
- 18:15 20.08.2021
- Меркель считает приговор Навальному "неприемлемым"
- 18:06 20.08.2021
- Олег Леонов подверг критике архитектурный облик столицы
- 18:00 20.08.2021
- Навязывать Афганистану чужие ценности контрпродуктивно - Путин
- 17:47 20.08.2021
- В школах Москвы откроются медиаклассы
- 17:32 20.08.2021
- Большинство украинцев не хотят чтобы Зеленский вновь баллотировался на пост президента - опрос
- 17:12 20.08.2021
- Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн руб. ежегодно до 2024 года
- 17:00 20.08.2021
- Российский гражданин приплыл в Японию для подачи прошения об убежище - Kyodo
- 16:32 20.08.2021
- Дети стали чаще заражаться коронавирусом - Мурашко
- 16:12 20.08.2021
- Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов
- 16:00 20.08.2021
- Испании направили данные о маршруте кораблей, планировавших зайти в Сеуту - посольство РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать