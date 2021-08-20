Российский гражданин приплыл в Японию для подачи прошения об убежище - Kyodo

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища в Японии. Об этом в пятницу со ссылкой на японские правительственные источники сообщило агентство Киодо.

Комментарием посольства РФ в Японии ТАСС пока не располагает.