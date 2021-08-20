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Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн руб. ежегодно до 2024 года

17:12 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022-2024 годах более чем на 3 трлн рублей ежегодно, говорится в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"На заседании рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании более чем на 3 трлн рублей ежегодно", - отмечается в сообщении.

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