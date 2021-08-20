0
0
99
НОВОСТИ

Большинство украинцев не хотят чтобы Зеленский вновь баллотировался на пост президента - опрос

17:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины граждан Украины против того, чтобы президент страны Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Это подтверждают представленные в пятницу результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой".

"Если бы Зеленский объявил, что будет баллотироваться во второй раз, то 57,7% опрошенных отнеслись бы к этому решению однозначно негативно или скорее негативно. В той или иной степени положительно восприняли бы намерение действующего украинского лидера 25,6% респондентов, причем только 8,7% - однозначно положительно", - отмечается в отчете.

При этом большинство граждан Украины дает негативную оценку деятельности Зеленского на должности главы государства в течение двух лет. Так, 62,8% респондентов оценили работу президента однозначно негативно или скорее негативно. В той или иной степени положительно отзываются 26,7% опрошенных, однозначно положительно - 5,4%.

Опрос проводился со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов., в нем приняли участие 1 206 человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 20.08.2021
Меркель считает приговор Навальному "неприемлемым"
0
0
18:06 20.08.2021
Олег Леонов подверг критике архитектурный облик столицы
0
20
18:00 20.08.2021
Навязывать Афганистану чужие ценности контрпродуктивно - Путин
0
41
17:47 20.08.2021
В школах Москвы откроются медиаклассы
0
68
17:12 20.08.2021
Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн руб. ежегодно до 2024 года
0
141
17:00 20.08.2021
Российский гражданин приплыл в Японию для подачи прошения об убежище - Kyodo
0
161
16:32 20.08.2021
Дети стали чаще заражаться коронавирусом - Мурашко
0
174
16:12 20.08.2021
Талибы намерены принять новую конституцию до проведения выборов
0
198
16:05 20.08.2021
Александр Румянцев: Единый стандарт поликлиник столицы сделает медицинские услуги доступнее для горожан
0
198
16:00 20.08.2021
Испании направили данные о маршруте кораблей, планировавших зайти в Сеуту - посольство РФ
0
203

Возврат к списку