Большинство украинцев не хотят чтобы Зеленский вновь баллотировался на пост президента - опрос
17:32 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины граждан Украины против того, чтобы президент страны Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Это подтверждают представленные в пятницу результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой".
"Если бы Зеленский объявил, что будет баллотироваться во второй раз, то 57,7% опрошенных отнеслись бы к этому решению однозначно негативно или скорее негативно. В той или иной степени положительно восприняли бы намерение действующего украинского лидера 25,6% респондентов, причем только 8,7% - однозначно положительно", - отмечается в отчете.
При этом большинство граждан Украины дает негативную оценку деятельности Зеленского на должности главы государства в течение двух лет. Так, 62,8% респондентов оценили работу президента однозначно негативно или скорее негативно. В той или иной степени положительно отзываются 26,7% опрошенных, однозначно положительно - 5,4%.
Опрос проводился со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов., в нем приняли участие 1 206 человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины.
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