После захвата Афганистана талибами ИГ может стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава MI5

19:20 Источник: Интерфакс

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) может превратиться в более значимую угрозу для Запада после перехода значительной части Афганистана под контроль движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил бывший глава британской контрразведки MI5 Джонатан Эванс.

"Уже есть сообщения, что элементы ИГ имеются в Афганистане, и если они получат возможность присвоить себе инфраструктуру и тренироваться, тогда они будут представлять более серьезную опасность для Запада", - приводит его слова газета The Guardian.