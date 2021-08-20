В школах Москвы откроются медиаклассы

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С начала учебного года в школах столицы начнут свою работу медиаклассы, призванные стать новым перспективным направлением предварительной профессиональной подготовки. Новый проект столичного Департамента образования и науки поддержали ведущие вузы, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ «Высшая школа экономики», МГПУ, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и другие.

Как сообщает “Вечерняя Москва”, директор Городского методического центра Андрей Зинин рассказал, что «в медиаклассах подготовят будущих специалистов, обладающих компетенциями для создания высококачественного мультимедийного контента. Осваивать основы профессии ребятам предстоит в современных школьных медиастудиях. Такое обучение дает школьникам представление о перспективных профессиях в медиасфере и позволяет развивать востребованные на современном рынке труда навыки коммуникации, работы с информацией, создания собственного уникального цифрового контента»

Обучение в медиаклассах будет проводиться по направлениям PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, медиажурналистика и фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

Мастер-классы будут вести известные журналисты, преподаватели московских театральных вузов помогут учащимся повысить культуру речи и развить навык публичных выступлений, также запланированы экскурсии в редакции ведущих газет, журналов и в телецентр “Останкино”.

В Московских школах на сегодняшний день в рамках развития проф образования уже работают инженерные, академические, кадетские, медицинские и IT-классы.