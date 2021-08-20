Навязывать Афганистану чужие ценности контрпродуктивно - Путин
18:00 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни.
"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.
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