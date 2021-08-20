Навязывать Афганистану чужие ценности контрпродуктивно - Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.