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НОВОСТИ

Телеканал "Дождь" попал в реестр иноагентов

18:25 20.08.2021

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов, сообщается на сайте ведомства.

Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь".

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