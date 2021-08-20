Операцию США в Афганистане назвать успешной, конечно, нельзя - Путин
18:30 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция США в Афганистане не может быть названа успешной, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, - сказал он в пятницу на пресс- конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале".
"Мы были заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является. Я думаю, что у многих политиков на Западе приходит осознание того, о чем я сказал в своем вступительном слове, а именно, что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на особенности этнического состава этих стран, религиозного, их исторические традиции", - сказал он.
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