Президент РФ сказал, сколько осталось проложить труб "Северного потока 2"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]", - сказал российский лидер в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.