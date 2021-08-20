Меркель назвала диалог между Россией и Германией конструктивным

18:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рада тому, что между правительствами России и Германии проходит регулярный и конструктивный диалог. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Мы на сегодняшний день очень рады тому, что между нашими правительствами идет диалог, и этот диалог конструктивный", - отметила Меркель.