Путин про Навального: Он осужден не за свою политическую деятельность...

18:32 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный осужден в России за криминальное правонарушение, а не за политическую деятельность.

"Он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров",- сказал Путин журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу.

Путин сказал также о том, что не стоит никому, прикрываясь политической деятельностью, решать дела своих бизнес-проектов.